Conoce el programa científico All of Us

Un interesante programa sobre salud está trabajando para obtener una extensa base de datos relacionados con la salud y de esta manera tener la más extensa variedad de casos documentados para estudios e investigación.

Este programa llamado “All of Us” lo están llevando a cabo los Institutos Nacionales de Salud, el objetivo es, buscar, aprender y analizar diferentes aspectos de salud, factores genéticos, estilos de vida para poder hacer una investigación más extensa, con el fin de poder identificar factores o patrones que ayuden o perjudiquen el llevar una vida saludable.

El Portavoz del programa All of Us indica, “Se está intentando recabar una gran base de datos acerca de cómo vivimos, dónde vivimos, todo esto es sumamente importante para que esta información, los investigadores lo utilicen para poder encontrar formas de cómo ayudarnos, no solamente ahora, pero en un futuro.”

Para poder cumplir con el objetivo del programa, se necesitan más de un millón de participantes en toda la nación, para ayudar a diferentes investigaciones médicas.

Aquellas personas que participen deberán dar a conocer toda su historia clínica, sus hábitos y el lugar donde viven, de esta manera, las futuras generaciones tendrán un amplio panorama para conocer los factores que deterioran la salud de los individuos, así como su entorno demográfico.

Para poder ser elegible al programa All of Us, los participantes deben responder a una encuesta de salud, deben dar muestras de sangre, de orina y saliva, cuando se les solicite, además de compartir sus registros electrónicos.

Toda esta información es completamente confidencial, todos los datos que se proporcionen quedarán rigurosamente bajo los protocolos de seguridad del programa.