Crece proyecto de "casas pequeñas" en Denver; tendrá nueva ubicación

(NOTICIAS YA).- La aldea de casas pequeñas “Beloved Community Village” crecerá pronto, por lo que también cambiará de ubicación.

De acuerdo con un reporte original de NewsBreak Denver, el desarrollo se trasladará del vecindario de Globeville a un predio en la calle Monroe, propiedad del municipio.

Este martes, la Comisión de Finanzas y Gobernanza aprobó un contrato con Colorado Village Collaborative, que alquilará el espacio por solo 10 dólares al año.

El nuevo lugar contará con 24 casas pequeñas, cinco más que antes, y se mudarán allí once familias. El resto de las viviendas serán habitadas por personas halladas mediante un programa de alcance comunitario.

LEE: Detienen a este sujeto por robo a mano armada; pistola era de juguete

Colorado Village Collaborative construirá también una sala común, regaderas, una cocina compartida y centro de lavado, además de proveer servicios de salud mental, internet, búsqueda de empleo y manejo de casos.

La Ciudad de Denver acordó pagar más de 1 millón de dólares al grupo para operar las instalaciones hasta finales de 2023, cuando vence el acuerdo, y para forjar relaciones y acuerdos entre los vecinos y la comunidad.

El documento incluye una cláusula para que Colorado Village Collaborative eventualmente se expanda al terreno aledaño, también propiedad municipal, y construya más casas que las 24 que actualmente existen.

Los residentes de estas peculiares casas no deben percibir más del 30% del ingreso medio en Denver, que equivale a unos 22 mil dólares anuales. Estos no tienen que pagar renta y, aunque la organización emite contratos por seis meses, no hay límite para el tiempo que puedan permanecer allí.

LEE: Gobierno y empresas apoyan a residentes de CO en el pago de servicios

La ciudad intenta diversificar su oferta de refugios para personas sin hogar, pues los interesados en ocasiones los evitan ya que no permiten mascotas, separan a las parejas y no les otorgan ni un poco de privacidad, algo que sí conceden las viviendas de este colectivo. Cabe destacar que las mismas no cuentan con agua corriente.

Debbie Ortega, miembro del Cabildo local, quiere asegurarse de que las personas sin hogar en Denver sean apoyadas por esta iniciativa antes que los foráneos, mientras que su colega Robin Kniech destacó que todos los residentes de la aldea en los últimos 9 meses cuentan con un empleo (o licencia por discapacidad) o asisten a la escuela.

LEE: Vuelos cancelados por el frío en Colorado alcanzan 330 en dos días

Estas diminutas casas también cuentan con mayores índices de éxito respecto a encaminar a los beneficiarios hacia una vivienda permanente. Por ejemplo, de 67 personas atendidas por la residencia desde 2017, 31 cuentan ya con las llaves de su hogar, mientras que casi 50 de ellas cuentan con empleo y más de 40 han recibido atención de salud mental.

Los miembros del Cabildo resaltaron la necesidad de que la Ciudad encuentre sitios permanentes para aldeas de este tipo y deje de utilizar instalaciones temporales. “No es racional tener que seguir buscando sitios”, concluyó Kniech.