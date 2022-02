La noche de hoy podría ser la más fría de este invierno en San Diego

(NOTICIAS YA).-La tormenta invernal que atraviesa el condado de San Diego ha traído consigo fuertes nevadas en las zonas montañosas, lluvias, fuertes vientos y bajas temperaturas que continuarán para este día, mientras se prevé que la noche se convierta en una de las más frías de este invierno.

🥶 After a chilly day today with high temperatures 10 to 25 degrees below normal, temperatures will plummet overnight to create one of the coldest nights of this winter so far. Make sure to bundle up and bring pets indoors tonight. #CAwx pic.twitter.com/WTYkS7Gufq

Una alerta fue emitida debido a los vientos de hasta 70 kilómetros por hora que continúan causando estragos en la región, en la zona desértica estará en efecto hasta las 9 p.m., mientras que en la zona de montañas se prevé que termine a las 4 p.m.

De momento la Patrulla de Carreteras de California (CHP por sus siglas en inglés) informa que 10 camiones tipo trailer se encuentran varados en la carretera Interestatal 8 con dirección oeste, muy cerca de Buckman Springs Road, por lo que se le recomienda prudencia y precaución a los automovilistas que circulen por la zona.

El Servicio Meteorológico Nacional a través de su oficina en San Diego informó que si bien la probabilidad es poca, aún cabe la posibilidad de vivir tormentas eléctricas durante la jornada, misma que verá la caída de nieve disminuir conforme avance la noche.

10:30 AM Radar Update | A few thunderstorms have been developing in San Diego and Riverside counties this morning.

The strongest cell is currently near Pala, and moving pretty quickly to the east. Thunder, lightning, heavy rain, and small hail are possible! #cawx pic.twitter.com/2hia8VXFJa

— NWS San Diego (@NWSSanDiego) February 23, 2022