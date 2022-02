Un estudio revela si necesitamos una cuarta dosis de refuerzo contra COVID-19

(NOTICIAS YA).- En este punto de la pandemia, en la que vamos superando una cuarta ola del virus, queda claro que las vacunas no brindarán una total protección contra el coronavirus, ni tampoco a largo plazo.

Millones de personas alrededor del mundo esperaban con ansias la llegada de la vacuna COVID-19, con la esperanza de que nos permitieran volver a una nueva normalidad.

Sin embargo, no se ha logrado una protección a largo plazo a medida que surgen nuevas variantes del coronavirus y es por ello que se ha vuelto tan necesario recibir las dosis de refuerzo.

Hasta ahora, se han autorizado tres dosis de refuerzo. Pero, ¿qué tan necesaria sería una cuarta dosis y quiénes deberían recibirla?, un reciente análisis lo responde.

Un estudio preliminar llevado a cabo en Israel, que fue publicado este martes, sugiere que la población en general no debería recibir una cuarta dosis.

El estudio reveló que un cuarto refuerzo de la misma vacuna, en este caso de Pfizer-BioNTech o Moderna, ofreció muy poca protección adicional contra la infección en comparación con solo tres dosis, de acuerdo con NPR.

“Ni una tercera dosis, ni una cuarta dosis, ni una quinta dosis harán nada para detener las infecciones”, dijo la Dra. Gili Regev-Yochay, especialista en enfermedades infecciosas del Centro Médico Sheba, en Tel HaShomer, y autor principal del estudio, citado por el mismo medio.

Lo anterior no significa que no tenga sentido obtener el cuarto refuerzo, en algunos casos podría realmente ser necesario, por ejemplo en los adultos mayores o aquellas con condiciones de alto riesgo.

El estudio se centró en analizar los efectos en el sistema inmunológico de una cuarta dosis, observando a 300 trabajadores de la salud que recibieron el refuerzo de Pfizer o de Moderna y a 400 que recibieron solo tres inyecciones en el Centro Médico Sheba.

Los médicos encontraron que la cuarta dosis aumentó los niveles de anticuerpos aproximadamente al mismo nivel observado después de la tercera dosis, pero el aumento de los anticuerpos no se tradujo en una fuerte protección contra una infección.

El estudio encontró que la dosis adicional redujo el riesgo de una infección solo entre un 10 y un 30 por ciento.

Aproximadamente el 20 por ciento de las personas que recibieron la cuarta dosis se infectaron con la variante ómicron, en comparación con el 25 por ciento de las personas que recibieron solo tres dosis.

Los autores del estudio concluyeron que la cuarta dosis restaura parte de la protección perdida después de la tercera inyección, pero no aumenta la inmunidad más allá de eso.

No queda claro exactamente por qué la cuarta dosis no desencadenó una fuerte respuesta inmunológica, pero los médicos creen que se debe a que la vacuna podría no ser la mejor herramienta para combatir la variante ómicron.

De hecho, destacaron que las vacunas que actualmente se administran fueron diseñadas para combatir las variantes que circularon en 2020, al inicio de la pandemia, que son muy diferentes a ómicron.

Por ahora, la Administración de Drogas y Alimentos ha decidido esperar antes de recomendar una cuarta dosis de refuerzo, precisamente porque no hay suficientes datos para saber si es una buena opción.