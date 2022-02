(NOTICIAS YA).-Las autoridades iniciaron una investigación después de que un pequeño avión de paracaidismo se estrellara en Oceanside, el jueves por la tarde.

El accidente ocurrió alrededor de las 12:50 p.m. y, según la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés), dos personas iban a bordo de un Cessna 208B monomotor cuando la aeronave se estrelló en el Aeropuerto Municipal de Oceanside.

At approx 12:46 pm a Cessna aircraft lost altitude just short of the Oceanside Municipal Airport at Foussat Rd and 76 HWY. @Oceanside_Fire @OceansidePD on scene.

PIO on scene and will provide updates as they become available.

Media staging area at Alex Road and Foussat Rd.

— Oceanside Police (@OceansidePD) February 24, 2022