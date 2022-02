Biden anunciará sanciones adicionales contra Rusia tras ataque a Ucrania

(NOTICIAS YA).- El presidente Joe Biden anunciará una serie de sanciones en contra de Rusia luego de que atacara a distintas ciudades de Ucrania durante la madrugada de este jueves, hora local; tal como se había advertido desde hace semanas.

Sin embargo, con las recientes acciones de Rusia, que mantienen en vilo al mundo, las sanciones que se anuncien este día estarán destinadas a castigar al gobierno de Vladimir Putin.

LEE: Al menos 50 muertos, entre soldados y civiles, tras ataques de Rusia contra Ucrania

De acuerdo con CNN, las nuevas medidas podrían aislar a Rusia de la tecnología avanzada, además de contemplar restricciones adicionales a las grandes instituciones financieras y aplicar sanciones a más miembros del círculo íntimo del presidente ruso.

Las fuerzas rusas atacaron a Ucrania, incluyendo su capital Kiev, teniendo como objetivo sus estructuras militares, de acuerdo con funcionarios ucranianos, alcanzando aeropuertos y a comunidades civiles.

Tras ordenar la acción militar, Putin amenazó a “aquellos que puedan verse tentados a intervenir” en nombre de Ucrania y ordenó a las fuerzas ucranianas deponer sus armas

Biden recurrió a Twitter para enviar un mensaje al pueblo ucraniano, destacando que el país estaba sufriendo “un ataque no provocado e injustificado” por parte de Rusia.

LEE: Decretarán estado de emergencia en Ucrania, mientras Rusia amenaza por sanciones

The prayers of the world are with the people of Ukraine tonight as they suffer an unprovoked and unjustified attack by Russian military forces. President Putin has chosen a premeditated war that will bring a catastrophic loss of life and human suffering. https://t.co/Q7eUJ0CG3k

Más tarde, el presidente estadounidense anunció que se reuniría con los líderes del G7 y sus aliados para planear las sanciones en contra del gobierno ruso, dejando en claro que continuarán brindando apoyo a Ucrania.

Tomorrow, I will be meeting with the Leaders of the G7, and the United States and our Allies and partners will be imposing severe sanctions on Russia.

We will continue to provide support and assistance to Ukraine and the Ukrainian people.

— President Biden (@POTUS) February 24, 2022