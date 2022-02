Empleados del condado de San Diego participan en censo de personas sin hogar

(NOTICIAS YA).-Año con año, el Grupo de Trabajo Regional para Personas Desamparadas del Condado de San Diego(Regional Task Force on Homelessness en inglés) busca tener una idea más clara del número total de personas que viven en las calles o en albergues de corta estancia.

Debemos recordar que hace 12 meses no pudo ser realizado el censo debido a las restricciones impuestas por la pandemia del coronavirus, razón que amenazaba con la realización del conteo nuevamente, sin embargo solo tuvo que ser atrasada un mes para lograr superar el brote provocado por la variante ómicron.

Los resultados obtenidos a partir del conteo y las entrevistas a las personas en situación de calle, son utilizados posteriormente para darle un mejor manejo a los recursos destinados y diseñar estrategias que permitan su correcto aprovechamiento, con metas y objetivos medibles en la búsqueda por sacar de la vulnerabilidad a este grupo de personas.

Este año alrededor de 1,100 personas se ofrecieron como voluntarios para formar parte de los equipos de conteo que recorrieron el condado a pie y en automóvil, circulando por calles, valles, callejones y playas en búsqueda de residentes sin hogar.

Durante los pasados ocho años los empleados del condado han participado en esta actividad, mientras se les paga su sueldo regular, sin embargo este año más de 300 empleados decidieron donar su tiempo y ofrecerse como voluntarios y apoyar en el conteo, que tiene como uno de sus objetivos principales, el conocer que experimentan diariamente y tener una mejor comprensión de la situación que viven.

Nathan Fletcher, Presidente de la Junta de Supervisores de San Diego, puso el ejemplo y participó en los esfuerzos realizados por el condado, buscando entender mejor la situación que se vive en las calles, con miras a encontrar una solución efectiva y eficaz.

Los equipos partieron desde el Centro LGBTQ de San Diego y cubrieron las zonas de Hillcrest, Old Town, Mission Hills, North Park y University Heights.

Luego de los reportes de algunas entrevistas realizadas por los encuestadores del censo, encontramos que no todas las personas que viven en la calle o que no tienen un techo para resguardarse, son económicamente inactivas o que tienen muchos años sin cambiar su situación.

Encontramos personas con problemas de abuso de sustancias, pero también individuos que no utilizan drogas o alcohol regularmente, encontramos gente con empleo pero que sus ingresos promedio no le permiten pagar los altos costos de las rentas que se experimentan en la región limpias, por lo que debemos entender que no en todos los casos, el total de la responsabilidad es del indigente.

Algunas personas no fueron molestadas ya que se encontraban dormidas cuando los encuestadores llegaron a su ubicación, sin embargo se les registró dentro del conteo y solo se dejó pendiente la entrevista.

Hace un par de años, durante el conteo realizado en 2020, se tuvo registro de 7,638 personas sin hogar, lo que representaba un 6% menos que en 2019.

De esos 7,638 individuos, 3,971 vivían en situación de calle, sin un techo que los resguardara, siendo el grueso de este grupo los veteranos de guerra, las víctimas de violencia doméstica, pacientes contagiados con VIH o SIDA y quienes tienen problemas con abuso de sustancias.