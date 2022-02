Protestan contra presunto maltrato laboral en restaurante de comida rápida de National City

(NOTICIAS YA).-El hartazgo tuvo un límite para los trabajadores de un restaurante de comida rápida en National City, quienes denunciaron presunto maltrato laboral.

Afuera de las instalaciones del restaurante KFC, ubicado en Highland Avenue, algunos cocineros y cajeros anunciaron que iniciarían una huelga para obtener salarios no recibidos, prohibición para tomar descansos y trabajar en condiciones peligrosas, incluyendo la falta de precauciones ante los potenciales contagios de Covid-19.

A la manifestación se unieron decenas de colegas de la industria de la comida rápida, quienes junto a otros partidarios acompañaron a la marcha por varias cuadras, incluso desfilando por el carril de autoservicio del restaurante, en una clara señal de apoyo a los empleados afectados.

Karina Zúñiga es una de las empleadas que decidió iniciar con este paro de labores, para junto a otros tres compañeros protestar porque les han negado sus periodos de descanso.

"Precisamente hoy no fui a trabajar por lo mismo, exigimos nuestros derechos. Tanto calor, tanto estar aguantando, el aire solo prende a veces, entonces necesitamos aunque sea esos 10 minutos para poder tomar un break. Mi jefa me ha dicho que no, que no tengo derecho a esos diez minutos, que solo tome mi media hora de comida y eso es todo", afirmó Karina a las afueras del lugar, mientras se realizaba la protesta.