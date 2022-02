Si existen irregularidades en el arresto de Rebekah Hinojosa el alcalde hará justicia

El alcalde de la ciudad de Brownsville dio a conocer la detención de la activista Rebekah Lynn Hinojosa.

Hinojosa tendrá que ir a la corte para responder por los cargos y las pruebas presentadas en su contra como lo haría cualquier otro ciudadano. El alcalde ha pedido que se lleve a cabo una investigación sobre su arresto, así lo indicó el alcalde por medio de un comunicado en sus redes sociales.

El alcalde indicó que, “Si existe alguna conducta ilícita por parte del departamento de policía sobre el arresto de Hinojosa, él será el primero en respaldar los hallazgos y recomendaciones que resulten de esa investigación y responsabilizará a esas personas. Nadie está por encima de la ley. Nuestra comunidad debe sentirse segura para ejercer su derecho a la libertad de expresión de manera legal.”

Hinojosa ha sido acusada de destruir un mural del centro de la ciudad de Brownsville, por medio de graffitis, escribió bajo el mural de BTX que se encuentra ubicado en East 11th y East Levee Street, los hechos sucedieron el pasado 16 de febrero alrededor de las 9 de la noche.

Por medio de videos de vigilancia de las cámaras de seguridad, fue como la policía pudo identificar a Hinojosa. Se le acusa de un cargo menor clase B de graffiti y se le fijó una fianza de $1,500 dólares.

A Hinojosa se le conoce por ser una activista ambiental de Brownsville y se ha manifestado en contra de Space X. Fue el 16 de febrero pasado, cuando oficiales de policía se presentaron en su domicilio para arrestarla, según The Action Network , se dice que ni siquiera permitieron vestirse correctamente a Hinojosa, además se acusa a la policía de no llevar una orden de arresto, que no le permitieron comunicarse con un abogado, señalan al alcalde por abuso de autoridad por coartar la libre expresión de Hinojosa al declararse abiertamente en contra del destructivo impacto ambiental de Space X en la comunidad.