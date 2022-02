Parálisis cerebral y ceguera no son impedimento para que jóven hispano persiga su sueño

(NOTICIAS YA).-A pesar de sus discapacidades físicas Iseen Reyes ha logrado superar miedos y obstáculos para alcanzar su meta de convertirse en un gran periodista para poder contar las historias de la comunidad.

“Si yo llegara a ser alguien en esta carrera en un futuro me gustaría utilizar la plataforma que tenga para poder darle voz a esas personas que no la tienen” aseguró Reyes.

Iseen de 23 años padece parálisis cerebral y ceguera de nacimiento, pero su condición no le ha impedido luchar por sus sueños aunque sí ha tenido que superar grandes retos como estudiante en medio de la pandemia.

“El tener dos discapacidades es algo complicado, si se puede salir adelante y estudiar pero te toma mucho tiempo” señaló Iseen.

La dificultad de las clases en línea sin las herramientas adecuadas lo llevaron a tomar una pausa en su educación pero no ha desaprovechado el tiempo para mejorar sus habilidades periodísticas.

“Si hay algo que se me ocurra grabar o transmitir en vivo en facebook lo empiezo hacer no con el fin de que me vea tanta gente pero para poder causar una reacción”.

Además del gusto por las noticias, Iseen es amante de la música y acostumbra cantar en su comunidad religiosa lo que le ha dado fe y motivación.

El apoyo de su familia y mentores también han sido fundamentales para su desarrollo pero para las personas a su alrededor Iseen es inspiración.

“Para mí es como un motor mirar a una persona tan positiva y que tienen tantas ganas de hacer algo en la vida y de ofrecer a tantas personas'' comentó María Porras quien cuida de él.