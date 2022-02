FBI busca sospechosos por denotar un explosivo dentro de un hotel en San Diego

(NOTICIAS YA).-Agentes del FBI junto con la policía de San Diego y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, iniciaron una investigación para tratar de identificar a dos personas de interés, después de que un artefacto explosivo fue detonado el jueves dentro de un hotel de San Diego.

Justo después de las 10:15 am, los oficiales fueron llamados al hotel Four Points by Sheraton en la cuadra 8100 de Aero Drive en Serra Mesa para responder a los informes de una explosión de una bomba casera en la propiedad, dijo el teniente de policía Adam Sharki en un comunicado de prensa. Al llegar al hotel, comprobaron que un artefacto explosivo había causado daños en el inmueble.

No se reportaron heridos como resultado de la explosión, dijo Sharki.

El FBI y el Departamento de Policía de San Diego publicaron dos imágenes y un breve video que muestra a dos hombres dentro de la propiedad, y pidieron la ayuda del público para identificarlos.

Cualquier persona con información, debe comunicarse con la policía de San Diego o Crime Stoppers al 888-580-8477.