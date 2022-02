Gobernador Polis presenta plan para el "próximo capítulo" de Colorado

(NOTICIAS YA).- El gobernador Jared Polis y su administración presentaron la estrategia pospandémica “Colorado’s Next Chapter: Our Roadmap to Moving Forward” (El próximo capítulo de Colorado: Nuestra hoja de ruta para avanzar”.

Este viernes, el mandatario y otros funcionarios indicaron los pasos que la administración cree necesarios para mantener a los habitantes de Colorado seguros y saludables, ya sea que se trate de una próxima ola de esta pandemia o una desconocida en el futuro.

“Gracias al compromiso y la resiliencia de los habitantes de Colorado que hacen su parte para vacunarse con las tres dosis, el enfoque equilibrado de nuestro estado ante la pandemia y el heroísmo de nuestros trabajadores y profesionales de la salud, la gran mayoría de los vacunados en Colorado pueden continuar con su vida normal sin miedo al virus. Ahora tenemos las herramientas para pasar la página y comenzar un nuevo capítulo”, expresó Polis, de acuerdo con un comunicado enviado por la Oficina del Gobernador.

Desde que inició la pandemia, el estado trabajó en coordinación con los gobiernos locales y el federal para responder rápidamente, además de tener uno de los cierres más cortos de la nación. Asimismo, Colorado comenzó a operar amplios sitios de pruebas menos de una semana después de que se confirmara el primer caso, y fue el primer estado en el país en lanzar un programa de pruebas rápidas caseras, además de más de 150 sitios de pruebas comunitarias gratuitas.

E l laboratorio estatal de Colorado se convirtió en el primero en detectar la variante alfa, así como el tercero en identificar la ómicron. Una vez que estuvieron listas las vacunas, el gobierno implementó un plan de acción para alcanzar a los residentes en sus comunidades y eliminar las barreras para la vacunación, que implicó asociarse con decenas de organizaciones comunitarias y proveedores de vacunas.

El estado también proporcionó más de 56 millones de mascarillas gratuitas a las escuelas, a las que se sumaron 4 millones de mascarillas quirúrgicas y KN95, también gratuitas.

Destaca el éxito de Colorado en lo que a vacunación se refiere: más del 81% de los habitantes elegibles del estado ya recibieron al menos una dosis, mientras que más del 90% tienen un alto nivel de inmunidad.

“Gracias a los sacrificios de todos, estamos donde estamos hoy… Podemos disfrutar de manera más segura las cosas que amamos. Queremos que todos los habitantes de Colorado tengan la libertad que conlleva estar sanos y bien. Nuestro compromiso es aprender de los últimos 23 meses y estar preparados para la próxima ola y la próxima pandemia”, dijo al respecto Jill Hunsaker Ryan, directora del Departamento de Salud Pública y Ambiente de Colorado (CDPHE, por sus siglas en inglés).

El documento asimismo describe los cuatro pasos principales que tomará el estado para mantener a los habitantes de Colorado seguros y saludables en caso de que haya nuevos desafíos de salud pública o que los actuales se exacerben.

Estos son:

Garantizar que los sistemas de salud estén preparados para responder en el futuro, además de normalizar el tratamiento y la prevención de COVID-19 en entornos de atención médica tradicionales.

Aprovechar las lecciones aprendidas para que la salud pública y la gestión de emergencias puedan adaptarse al control de enfermedades y otras necesidades de emergencia.

Estabilizar la fuerza laboral actual, así como construir y mantener una fuerza laboral de atención médica sostenible para el futuro.

Trabajar en pro de un plan nacional para la preparación y respuesta ante una pandemia, e invertir en el sistema de salud pública y su fuerza laboral.

A medida que Colorado y otros estados buscan estrategias para seguir manejando la pandemia y minimizando sus impactos en la población, en los próximos días el gobernador Polis y funcionarios estatales de salud pedirán al gobierno federal que implemente una estrategia Covid nacional a largo plazo.

“(De esta manera) no solo estaremos listos para cuando algo cambie, sino que construiremos sistemas más fuertes y resistentes para el futuro. Los habitantes de Colorado vacunados ahora pueden disfrutar de mayor libertad. Les pido que continúen siendo nuestros socios en esto a medida que avanzamos”, solicitó la administración Polis, que actualmente insta a la FDA a aprobar la vacuna contra Covid-19 para todas las edades.

El gobierno también trabajó para garantizar que los habitantes de Colorado pudieran visitar a su médico de confianza para recibir la vacuna, y priorizó acercarse a las comunidades que históricamente habían estado desatendidas en el tema médico: las comunidades de color, la LGBTQ+, residentes de áreas rurales, las personas sin hogar y aquellas con discapacidades.

La estrategia del gobierno también incluye orientación para los habitantes de Colorado basada en su nivel de riesgo y susceptibilidad a infectarse o propagar el COVID-19.

Finalmente, la administración se comprometió a estar lista para aumentar la respuesta si la crisis de salud lo requiere, y a continuar abogando por una mayorpreparación en los sectores local, estatal y federal, así como el privado.

“Colorado debería estar orgulloso. Ponemos a nuestras comunidades primero. No fue fácil. Batallamos en todos los niveles del gobierno y cometimos errores. Perdimos a demasiados, pero mirando hacia atrás, nuestra respuesta también salvó muchas vidas y apoyó nuestras economías en todo momento. Espero que podamos aprovechar la profunda unidad que tuvimos en los primeros días de la pandemia para construir un Colorado aún más fuerte”, expresó Hilary Cooper, comisionada del Condado de San Miguel.