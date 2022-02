Llamas arrebatan el único medio de trasporte de familia hispana

(NOTICIAS YA).-

La vida de una familia hispana se convirtió en una pesadilla. Verónica Cervantes Hernández, se vio privada de su único medio de transporte, un vehículo marca Toyota del año 2004, fue consumido por feroces llamas. El llanto de su propietaria, no logró disipar el dolor, por perder el medio de transporte, indispensable para buscar el sustento diario de su marido no vidente y el de su hija.

Afirmó que "pues ahorita ya no tenemos recursos .”

Todo cambió el viernes 4 de febrero a las 9 de la noche. Cuando se escucharon gritos afuera de su hogar.

“Pensamos que se andaban peleando cuando abrimos la puerta fue cuando vimos ya la echamos en grande y toda la gente corriendo por todos lados ya todo eso estaba incendiado”, comentó. Todavía se desconoce la causa del incidente, pero lo que sí se sabe con certeza es que nadie ha respondido por los daños.

Verónica no tardó en comunicarse con el Departamento de Bomberos de Denver, quienes atendieron el incidente. Ellos le indicaron que lo único que podían hacer era darle el número de su reporte. Luego contactó a su compañía de seguro del auto. Ahí se enteró que su póliza no cubre este tipo de incidentes. Tocó mas puertas. Llamó a la oficina de arrendamiento residencial, sin embargo, no consiguió colaboración. Le informaron que no se hacían responsables del daño indicado.

El abogado Christian Contreras, recomienda en estos casos abogar por sus derechos, sin importar el estado migratorio. Entre las principales sugerencias esta verificar el contrato de arrendamiento. Esto permite analizar si es factible presentar una queja, en las cortes civiles, contra el culpable del incendio o la compañía dueña del inmueble.

La familia de Verónica, en este momento, enfrenta una situación económica difícil, si desea colaborar puede extender una mano amiga. Puede hacerlo a través de su página de Gofundme.