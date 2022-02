Sigue aumentando la violencia doméstica

La violencia doméstica está considerada como un delito y no respeta clases sociales, ni género.

Lo primero que una víctima de violencia domestica debe hacer, es identificar qué tipo de abuso está recibiendo, de esta forma podrá valorar la situación que está pasando y salir de ese conflicto que la daña.

De acuerdo a cifras oficiales, la violencia doméstica afecta a más de diez millones de personas al año en los Estados Unidos, 1 de cada 4 mujeres y 1 de cada 9 hombres forman parte de la estadística.

La violencia doméstica es un abuso hacia otra persona el cual puede darse de diferentes maneras como:

Violencia sexual: Incluye la agresión sexual, violación

Incluye la agresión sexual, violación Violencia física: Provoca lesiones como contusiones o fracturas

Provoca lesiones como contusiones o fracturas Abuso emocional: Son amenazas, insultos, humillaciones y menosprecios, conducta controladora, no dejar que conviva con familiares o amigos

Son amenazas, insultos, humillaciones y menosprecios, conducta controladora, no dejar que conviva con familiares o amigos Abuso económico : controlar el dinero

: controlar el dinero Acoso o acecho: conductas que causan temor o preocupación por la seguridad de la víctima

Existen muchas organizaciones que pueden ayudar a las personas que se encuentran viviendo una situación de violencia, como Mujeres Unidas quienes pueden ayudar a las víctimas de violencia.

La Ley de Servicios y Prevención de la Violencia Familiar (FVPSA, por sus siglas en inglés) tiene una línea telefónica nacional gratuita las 24 horas del día. La línea directa a la ayuda para las víctimas. Brinda información y asistencia a adultos y jóvenes que viven violencia familiar, violencia doméstica o violencia en el noviazgo, miembros de la familia y del hogar, y otras personas.

Algunos estudios han demostrado, que los inmigrantes son más propensos a sufrir algún tipo de violencia domestica por su vulnerabilidad al ser nuevos en este país, no hablar inglés y no saber que las leyes pueden protegerlo, incluso, el miedo a la deportación es una de las características más sobresalientes para no denunciar que se está viviendo violencia.

Si usted o alguien necesita ayuda llame al 1.800.799.7233