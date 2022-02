CDC considera a San Diego un condado de "alto riesgo"

(NOTICIAS YA).-En las últimas semanas los residentes del condado de San Diego han ido poco a poco viendo cómo se relajan las medidas preventivas para el Covid-19, principalmente desde que el gobernador Gavin Newsom, declaró la nueva fase de estrategia para enfrentar al coronavirus, en donde ahora se trata a la infección desde una perspectiva endémica.

El Departamento de Servicios Humanos y de Salud de California anunció que su titular, el Dr. Mark Ghaly estará siendo anfitrión de una videoconferencia el día de hoy a la 1 p.m., en la que se brindará una actualización sobre la estrategia frente al Covid-19 en el estado, según lo publicado a través de su cuenta oficial de Twitter.

Hay mucha especulación sobre este anuncio, mientras en varios frentes se tienen nuevas medidas y se adecuan los requerimientos sobre el uso de mascarillas, uno de los principales puntos de discusión se centra en el ambiente educativo y la lucha de quienes buscan que se retire el mandato de uso obligatorio de cubrebocas.

A nivel nacional el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) sigue dando un seguimiento a los casos activos, porcentajes de vacunación, nuevas hospitalizaciones y el número de camas disponibles en terapia intensiva entre otras métricas, a fin de poder adaptar sus políticas y recomendaciones para hacer frente al virus.

