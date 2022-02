Denuncian abusos de corporaciones estadounidenses en frontera de El Paso

(NOTICIAS YA).-La Red Fronteriza por los Derechos Humanos (BNHR) reveló el reporte sobre quejas por abusos en los puentes de El Paso durante el 2021.

En dicho reporte se desglosan distintos casos abusos documentados por parte de las corporaciones policíacas estadounidenses.

Fue en noviembre del 2021 donde se comenzó con la recopilación de la información para documentar los casos. Cabe mencionar que se cubrió desde San Elizario hasta Las Cruces; también en el parque El Chamizal del lado de Juárez y se instaló una mesa.

Aunque esta campaña se ha realizado desde hace más de 20 años.

De acuerdo con dicho reporte, estas son las cifras:

80 mesas en 39 lugares diferentes, como los Puentes internacionales, supermercados, negocios, eventos gubernamentales, iglesias y parques.

Por parte de la red, más de 50 personas fueron entrenadas para documentar los casos, se recibieron decenas de testimonios, pero 25 fueron seleccionados y reportados, aún hay otros 70 posibles casos de abuso.

Más de la mitad de los acontecimientos involucran abuso por parte de agencias federales de inmigración (Aduanas, CBP, ICE, compañías contratadas en Fort Bliss),

La mayoría de los casos de las agencias federales de aplicación ocurrieron en los puentes internacionales.

Citando al medio local NetNoticias, aquí un par de testimonios de fronterizos que sufrieron abusos en el cruce:

Una mujer cuya identidad se mantuvo en el anonimato, sus iniciales son L.L.: “En noviembre del 2021, mientras cruzaba a El Paso en el puente Santa Fe, me mandaron a una segunda revisión, al momento de la revisión una agente me estaba gritando y me comenzó a revisar mis partes privadas, me golpeo los muslos y me abrió las piernas, implicando que guardaba algo en mi vagina. Fui asaltada sexualmente, humillada e intimidada, fui tratada como una criminal o como un animal que no merece respeto”, comentó.

El otro testimonio, es del señor Jesús Francisco Dávila de 71 años, quien denunció haber sido agredido físicamente por un agente de la CBP en el puente Zaragoza: ‘’En octubre 17 del 2021 a las 3:00 pm, iba a cruzar el puente Zaragoza al momento de la primera revisión por equivocación en vez de mostrar mi pasaporte mostré mi INE, el agente me dijo ‘’¿Qué es esto?’’, el agente en lugar de llamarme la atención me aventó agresivamente y caí en mi espalda, otro agente se puso en medio de los dos, pero la cara del agente que me golpeo era de querer lastimarme’’, narró Dávila.

Durante la rueda de prensa participaron Fernando García, director ejecutivo del BNHR; Ruben García, director de la casa Anunciación; Linda Cruz, directora de campañas de la red y algunas víctimas de los abusos documentados.