Detienen 2 hombres por explosión de bomba casera en hotel de San Diego

(NOTICIAS YA).-Las autoridades anunciaron este martes el arresto de dos hombres en relación con la explosión de una bomba casera en un hotel de San Diego.

Se trata de los arrestos de Grover Preston Everett, de 39 años, y Hans Jurgen Sarda, de 30 años, por la explosión del 24 de febrero justo después de las 10:15 a.m., en el hotel Four Points by Sheraton ubicado en el 8100 Aero Drive en Serra Mesa.

FBI busca sospechosos por detonar un explosivo dentro de un hotel en San Diego

Las autoridades publicaron dos imágenes y un video del sospechoso al salir del hotel, con el fin de atraparlos más fácilmente. No se reportaron heridos como resultado de la explosión.

De acuerdo a la policía, Everett fue arrestado bajo sospecha de posesión de un dispositivo destructivo, detonación de un dispositivo destructivo y otros cargos asociados.

Sarda fue arrestado bajo sospecha de posesión de un dispositivo destructivo, detonación de un dispositivo destructivo y otros cargos, incluida una orden de arresto pendiente por un incidente no relacionado.

En un comunicado de prensa, la policía de San Diego y el FBI agradecieron al público y a Crime Stoppers “por su ayuda para resolver este crimen y les recuerdan a todos: ‘Si ven algo, díganlo’”.

Cualquier persona con información adicional sobre el caso debe llamar a la Policía de San Diego o Crime Stoppers al 888-580-8477.