Joe Biden se dirige a la nación en su primer discurso del Estado de la Unión

(NOTICIAS YA).- El presidente Joe Biden arrancó su primer discurso del Estado de la Unión enfrentando el tema de Rusia y Ucrania tras los saludos protocolares.

Su mensaje a Vladimir Putin fue contundente. El mandatario dijo que Putin se equivocó al pensar que podía pasar por encima de Ucrania. Y alagó el coraje del pueblo ucraniano.

Horas antes de que Biden se acercara al podio para hablar a la nación en Járkov, la segunda ciudad más grande del país fue atacada con misiles y miles de soldados rusos rodeaban la capital ucraniana, Kiev. Hasta el momento, unas 660,000 personas han abandonado el país y hay decenas de fallecidos.

El presidente anunció el cierre del espacio aéreo a aviones rusos, como parte de la ampliación de sanciones contra ese país. Además resaltó su apoyo a los ucranianos en su lucha por la libertad con asistencia militar, asistencia económica y asistencia humanitaria , aparte de $ 1,000 millones en asistencia directa a Ucrania. “Continuaremos ayudando al pueblo ucraniano mientras defiende a su país y ayudando a aliviar su sufrimiento”, dijo.

Sin embargo, los ciudadanos estadounidenses también están buscando respuestas en temas cruciales como la inflación, inmigración y respuesta a la pandemia, entre otros.

La pandemia

El tema de rigor tras hablar de Rusia es la pandemia. Biden reconoció lo duro que ha sido para los estadounidenses esta pandemia, pero sostuvo que su administración ha hecho un gran trabajo con el plan de rescate económico.

Even if you already ordered free tests, tonight, I am announcing that you can order more from https://t.co/12LzJrqFsC starting next week. pic.twitter.com/ZJkbdlwyFX

Joe Biden dijo que la economía ha crecido un 1.7%.

"Sabemos que cuando se desarrolle la clase media, nosotros crecemos también", sostuvo como una alocución para pedir que se apruebe el plan de infraestructura bipartidista.

El líder demócrata fue enfático en la intención de su administración de producir aparatos tecnológicos y otros productos en Estados Unidos. Biden argumentó que no hay que depender de China.

Asimismo, prometió la creación de 11,000 nuevos empleos en el país. Esto tras mencionar que su Gobierno ya ha creado más de 6,5 millones de nuevos puestos de trabajo.

"Muchas familias viven de cheque en cheque, luchando para mantenerse al día con el aumento del costo de los alimentos, el gas, la vivienda y mucho más. Entiendo. Recuerdo cuando mi papá tuvo que dejar nuestra casa en Scranton, Pensilvania para buscar trabajo. Crecí en una familia donde si subía el precio de la comida, lo sentías", dijo.

Ante la inflación que vive el país Biden propone que se aumenten los sueldos y explicó que esto se puede lograr al gnerar más autos y aumentando la capacidad productiva de la nación. Biden fue enfático en que hay que hacer un alto a la dependencia extranjera.

“Como le dije a Xi Jinping, nunca es una buena apuesta apostar contra el pueblo estadounidense”, recalcó.

El presidente opina que también es necesario reducir los costos de cuidado infantil y renovar el sistema fiscal para que sean los ricos los que paguen más.

"Aprobemos la Ley de Equidad en los Cheques de Pago y las licencias pagadas, aumentemos el salario mínimo a $15 la hora y extendamos el Crédito Tributario por Hijos, para que nadie tenga que criar a una familia en la pobreza", agregó.

Inmigración

En materia de inmigración sostuvo que Congreso puede proporcionar un camino hacia la ciudadanía para los soñadores, los trabajadores temporales, los trabajadores agrícolas y los trabajadores esenciales.

Congress can provide a pathway to citizenship for Dreamers, those on temporary status, farm workers, and essential workers. Revise our laws so businesses have workers and families don’t wait decades to reunite.

It’s the right thing to do and the economically smart thing to do.

— President Biden (@POTUS) March 2, 2022