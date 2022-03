La Patrulla Fronteriza logra deshacer tres intentos de contrabando

Agentes de la Patrulla Fronteriza del Sector del Valle del Río Grande informaron de tres intentos fallidos de contrabando en el Valle de Río Grande arrestando a 19 personas.

Las autoridades indican que el pasado 25 de febrero, un vehículo se acercó al carril de inspección principal en el puesto de control de la Patrulla Fronteriza de Falfurrias. El vehículo fue remitido a una inspección secundaria para una revisión adicional de los documentos de inmigración del pasajero que viajaba en la parte trasera del vehículo.

Los agentes determinaron que el pasajero estaba en el país ilegalmente. Los agentes encontraron una pistola semiautomática, dos gramos de cocaína, dos gramos de metanfetamina y ocho gramos de hongos durante una búsqueda del pasajero del asiento delantero. El conductor y los pasajeros fueron arrestados y escoltados dentro del puesto de control. Los hombres, los narcóticos y el arma de fuego fueron entregados a la Oficina del Sheriff del Condado de Brooks.

Cerca de Linn, Texas, el 27 de febrero, agentes de RGV intentaron realizar una inspección de inmigración a los ocupantes de un Nissan Titan. El conductor no cedió el paso a la unidad de servicio marcada del agente y se dio a la fuga provocando una persecución, cuando el vehículo se detuvo, salieron varios sujetos, una búsqueda en el área resultó en la detención de cuatro migrantes no ciudadanos y el conductor no fue localizado.

En la ciudad de Roma el sistema de pequeñas aeronaves no tripuladas de la estación de la Patrulla Fronteriza observó a varios sujetos subiendo a una camioneta Chevrolet Silverado blanca, cerca del Río Grande en Roma, Texas. Los agentes de RGV respondieron al área y el vehículo sospechoso se detuvo y todos los ocupantes se dieron a la fuga. Los agentes pudieron detener a 12 migrantes de diferentes nacionalidades de El Salvador, Guatemala, Rumania y México, el conductor no fue localizado, todos los migrantes fueron procesados ​​por las autoridades correspondientes.