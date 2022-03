Llevarán el miércoles de ceniza a las calles de San Diego

(NOTICIAS YA).-Cada año, quienes profesan la fe católica se colocan una cruz de ceniza en la frente al inicio de la cuaresma, con lo que se marca el inicio de los 40 días que representan la travesía de Jesús en el desierto como preparación para Semana Santa, donde eventualmente fue crucificado.

La tradición de la religión católica invita a los feligreses a acudir a participar en el miércoles de ceniza, donde un sacerdote o miembro del clero les coloca una cruz de ceniza en la frente, al tiempo que les repite la frase: "Polvo eres y en polvo te convertirás".

El miércoles de ceniza es un recordatorio de nuestra propia mortalidad, somos efímeros y nuestro paso es pasajero en esta vida, es también un día de introspección y arrepentimiento.

Para los residentes de San Diego es ya toda una costumbre que la Catedral de San Pablo lleve esta tradición a diferentes puntos de la ciudad, a través de su campaña "Ashes on the go", para ofrecer este servicio a quienes no tienen la posibilidad de acudir presencialmente al templo.

Creen que con esta iniciativa se fomenta una mayor integración de la comunidad y se les invita a participar de esta actividad en espacios públicos.

Las cenizas se estarán imponiendo el miércoles 2 de marzo, en un horario de 7:30 a.m. a 2:00 p.m. en la explanada del Ayuntamiento, además de otras ubicaciones en el centro de la ciudad y también en Banker's Hill.

Tradicionalmente las cenizas son hechas de las palmas que se bendicen el Domingo de Ramos del año anterior.