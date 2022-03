Maestros sustitutos podrán dar clases con Diploma de Preparatoria

La escasez de maestros es un gran problema en el CCSD hoy en día, por lo que se siguen buscando alternativas. Algunas de estas no son de total agrado de los padres de familia.

“Si es un poco preocupante porque no es desconocimiento de qué Las Vegas Nevada es uno de los estados que están en los últimos lugares a nivel nacional en cuanto a la educación y si eso es con maestros certificados que se supone que han ido y que han estudiado no me imagino con personas que solamente han terminado el High School” Dijo Dilia Rodriguez, Madre de Familia

Los padres de familia del CCSD han reaccionado ante la aprobación de la comisión de normas profesionales de educación de permitir a los maestros sustitutos de urgencia enseñar en las aulas de clase con solo tener el diploma de preparatoria.

Esto pasa en un momento donde la falta de maestros más las ausencias de los mismos son demasiados.

Por ejemplo solo el viernes previo al fin de semana de día de presidentes hubo ausencia de alrededor de 1854 trabajadores del CCSD, registrando el número más alto en ausencias.

Algo que los padres de familia consideran tienen un motivo clave como comenta Eunice Zamora, Madre de Familia

“Si mejorar un poquito los salarios que tienen los maestros el problema sería resolviendo habría más maestros y más personas que quisieran dedicarse a la educación”

Según la comisión, la normativa exigirá que los profesores realicen un curso de formación de una hora al ser contratados, pero se espera que estos requisitos aumenten a una formación de al menos 8 horas en los próximos meses.

“Cuáles son las condiciones que ellos están ofreciendo verificación de antecedentes cuáles son por ejemplo sus notas o sus calificaciones realmente no se sabe muy bien cómo va a hacer este proceso”

Pero así como comenta Dilia, muchos padres de familia concuerdan con sus declaraciones.

Aunque el CCSD no ha confirmado si utilizaran este recurso para seguir cubriendo la falta de docentes en las escuelas, se cree que esta servirá de amortiguación para las clases, que solo en semanas anteriores no se ha logrado abarcar más de un tercio de las clases para los estudiantes del distrito. Algo que preocupa mucho a los padres de familia.

“Es difícil para nosotros porque aunque tratamos de buscar escuelas diferentes lamentablemente los niveles de educación están muy por debajo del nivel que uno como padre quisiera para sus hijos” agregó Zamora.

Por su parte el CCSD dijo en un comunicado que:

“Apoyan la decisión pues hay que tomar cada recurso disponible para hacer frente a la falta de docentes”

(NOTICIAS YA).-