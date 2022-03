Captan en video a maestro golpeando a estudiante en pasillo de una escuela

(NOTICIAS YA).- La comunidad escolar de Indiana quedó conmocionada tras ver a un maestro maltratando violentamente a un estudiante en el pasillo de una escuela; la perturbadora escena quedó captada por las cámaras de vigilancia y se ha hecho viral en redes sociales.

El video, que ha sido ampliamente difundido y causado indignación, fue captado en Jimtown High School, en la ciudad de Elkhart, exhibiendo las acciones del maestro Mike Hosinski, que ha sido expulsado de la escuela.

La escena muestra al maestro caminando por el pasillo junto al estudiante, a quien de pronto jala de la mochila para empujarlo contra la pared.

Segundos después, Hosinski lo señala con el dedo y de pronto le suelta una bofetada que parece provocar que el niño se golpee en el muro, luego de eso cae al suelo.

Las Escuelas de la Comunidad de Baugo confirmaron los hechos, que se registraron el pasado viernes, y detallaron que el estudiante, quien no ha sido identificado, “sufrió heridas visibles”, de acuerdo con una cita de NBC News.

Elkhart County Indiana is perfectly fine with this behavior. No criminal charges have been filed for Mike Hosinski. Hell, the Baugo Community School Board approved his full retirement and gave this criminal a standing ovation. Just sickening.#Indiana pic.twitter.com/bDYOB5GzmQ

— IND Progressives (@INDprogressives) March 1, 2022