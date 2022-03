¡Cierre de autopista en El Paso! La I-10 estará completamente cerrada en estas direcciones durante miércoles y jueves

(NOTICIAS YA).-El Paso Electric Company (EPE) dio a conocer el cierre de autopista I-10 debido a obras de instalación de nuevas líneas eléctricas para demanda creciente en El Paso.

La compañía requiere el cierre a lo largo de la Interestatal 10, en el Este de la ciudad, por trabajos de construcción necesarios para adaptarse a las nuevas demandas de carga en el área.

Las áreas en desarrollo en el condado de El Paso y la creciente demanda de energía de los clientes requerirán que EPE instale nuevas líneas eléctricas que deberán cruzar la Interestatal 10 entre las salidas de Eastlake y Horizon Boulevards. Para que se pueda completar este trabajo de manera segura y oportuna, la Interestatal 10 (I-10) estará completamente cerrada en las direcciones este y oeste, incluidas las vías de acceso, el miércoles 2 de marzo de 9:00 p. m. a 6:00 p. m. 00 a.m.

Información de cierre de carreteras:

Información de desvío:

El Departamento de Policía de El Paso asistirá al cierre de carreteras y los desvíos de tráfico. EPPD se encargará de acomodar y controlar el tráfico comercial.

#TrafficAlert: #FreewayClosure happening this Wed., March 2 from 9PM - 6AM. #EPElectric contractor installing new power lines for growing demand in east #ElPaso. Freeway & gateway closure is between Eastlake & Horizon Blvds. #DriveSafe w/ @txdotelp. More @ https://t.co/WF8Hu6dLMi pic.twitter.com/F6SG3xA3JE

— El Paso Electric (@ElPasoElectric) February 26, 2022