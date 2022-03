¡Inicia la cuaresma! No te quedes sin observar el miércoles de ceniza en San Diego

(NOTICIAS YA).-Con la llegada del miércoles de ceniza, la iglesia católica da inicio a la cuaresma, un periodo de reflexión e introspección para recordar que nuestra vida es efímera y solo estamos de paso.

Quienes profesan la fe católica participan de este rito que simboliza los 40 días que duró la travesía de Jesús en el desierto antes de ser crucificado en lo que hoy conocemos como Semana Santa.

Un sacerdote o miembro del clero coloca una cruz de ceniza en la frente del feligrés mientras pronuncia la frase: "Polvo eres y en polvo te convertirás".

Como ya es toda una tradición para los residentes de San Diego, la Catedral de San Pablo llevó a cabo su campaña "Ashes on the go", la cual busca que todos aquellos fieles que no tienen la posibilidad de asistir al templo en este día, no se queden sin formar parte de la celebración, montando estaciones ambulantes en el centro y otros puntos de la ciudad.

Por lo que estarán hasta las 2:00 p.m. imponiendo las cenizas en la explanada del Ayuntamiento, además de otras ubicaciones en el centro y también en Banker's Hill.

Tradicionalmente las cenizas son hechas de las palmas que se bendicen el Domingo de Ramos del año anterior.

La Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe anunció que estará dando el servicio hasta las 9:00 p.m., con misas a las 12:30 y 7:00 p.m.

Además anunciaron que tendrán una venta de comida vegetariana en el lugar, recordando que en este día se invita a evitar consumir carnes rojas.

Entre los platillos que se incluyen en el menú podemos encontrar: Chiles rellenos de queso, tacos a vapor, tacos de pescado, ceviche, enchiladas de papa y varias opciones más.

Para conocer más detalles sobre los alimentos y actividades que tienen preparadas para este miércoles, puedes visitar su página web con solo darle click aquí.

Sin duda los sandieguinos podrán notar una diferencia luego de las restricciones que la pandemia obligó durante la celebración de este rito hace un año, recordemos que el aforo en los templos era de apenas un 25%, con diversas iglesias decidiendo cancelar definitivamente la celebración o enviando por correo las cenizas a sus feligreses, mientras que la mayoría optaron por ayudarse de un hisopo para aplicar la cruz en la frente.