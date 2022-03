Niño hispano recibe brutal golpiza de compañeros de clases

(NOTICIAS YA).- Una madre venezolana pide justicia luego que su hijo, de 14 años, fuera brutalmente atacado por compañeros de clases cuando regresaba a su casa, ubicada en Denver.

Se trata de Raúl Méndez Delgado, o 'Nino', como cariñosamente le dice su familia a este joven.

"Me siento muy mal, muy preocupada porque esta situación del niño le ha acarreado consecuencias en su estabilidad emocional. El niño me lo golpearon en la cara, me le reventaron el labio y con un lápiz me le cortaron la mano", relató Ana María Delgado, madre de la presunta víctima.