Todo listo para la inauguración de "Wildlife Explorers Basecamp" en el Zoológico de San Diego

(NOTICIAS YA).-El zoológico de San Diego se prepara para la apertura de su nueva área, se trata de "Denny Sanford Wildlife Explorers Basecamp", por lo que algunos animales ya han comenzado a mudarse a su nuevo hábitat, para comenzar con su proceso de aclimatación previo a la inauguración al público, programada para el próximo viernes 11 de marzo.

El día de ayer se tuvo un evento con cientos de niños del sur de California, en el que pudieron convivir con Percy, una mascota inflable de gran tamaño de un puercoespín de cola prensil, además de convivir con algunos animales que serán inquilinos de esta nueva atracción en el mundialmente famoso Zoológico de San Diego.

🎉Surprise🎉 Today we quilled out with Percy, our two-story tall prehensile-tailed porcupine puppet to celebrate Wildlife Explorers Basecamp, opening March 11th at the San Diego Zoo. pic.twitter.com/CcWSEG3vGl

— San Diego Zoo Wildlife Alliance (@sandiegozoo) March 1, 2022