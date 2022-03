Estremecedor video muestra a soldado ruso rompiendo en llanto al ser ayudado por ucranianos

(NOTICIAS YA).- Conforme avanza la invasión rusa en Ucrania se han viralizado diversas escenas que muestra el lado más humano y desgarrador del conflicto, y que también alcanza a los propios soldados rusos.

Un estremecedor video que parece mostrar a un joven soldado ruso rompiendo en llanto al ser ayudado por varios ucranianos se ha vuelto viral en redes sociales y ya le ha dado la vuelta al mundo.

La conmovedora escena captura al soldado, que se habría rendido ante ciudadanos ucranianos, comiendo un pan y bebiendo té caliente, mientras está rodeado por varias personas.

Aparentemente, la mujer estaba llamando a un familiar del soldado en Rusia, los reportes indican que a su madre, y cuando finalmente alguien contesta al otro lado del teléfono él se quiebra y rompe en llanto.

Young Russian soldier surrenders and comes to grip with reality #UkraineRussiaCrisis #Ukriane pic.twitter.com/3qj0mukEH5

— Ukrainian updates (@William77619887) March 2, 2022