Incrementan casos de tráfico infantil en San Diego

(NOTICIAS YA).- Los reportes de tráfico de niños han incrementado de manera preocupante en el último par de años. Los padres de familia deben estar al tanto de las nuevas tácticas que se utilizan para atraer a los menores de edad.

La fiscal de Distrito, Summer Stephan, explica que los casos de tráfico humano no siempre se reportan y menos cuando se trata de niños, especialmente porque hoy en día este tipo de delito no es siempre obvio.

El riesgo de hablar con extraños ya no es el mismo. El 80 por ciento de los casos de tráfico humano inician a través de las redes sociales.

"Es un reto, especialmente si las mamás no saben usar las computadoras, es un reto para todos, es una nueva etapa que estamos viviendo", opina Marúa Hernández, madre de familia en San Diego, quien hace todo lo posible por estar al tanto de la actividad de sus hijos en redes sociales. Todos los días en punto de las 9 apaga el internet y solo permite su uso para tareas.

"En redes sociales no tiene la habilidad de jugar con el público, tiene sus propios juegos independientes, privados. [...]Lo hice por lo mismo, para que no estuviera la entrada de ese lobo vestido de oveja."

La Fiscalía reporta que de Abril de 2020 a Junio de 2021 se cuadruplicaron este tipo de reportes; periodo en el que los niños estaban en clases virtuales y pasando más tiempo detrás de un dispositivo.

Los depredadores primero se hacen pasar por menores de edad, establecen confianza, luego exigen enviar fotografías o contenido multimedia que el agresor puede entonces utilizar para extorsionar a la víctima a realizar otras actividades; convirtiendo al menor en víctima de tráfico humano sin necesidad de salir de casa.

"Les hablo lo más claro posible de que existen personas malas, con malas intenciones y que pueden parecer amigables, pero que si no los conocen no pueden aceptar su comunicación, que rápido me la dejen saber y que los bloqueen a esas personas."