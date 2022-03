EXCLUSIVA: Juarense regresa a México desde Ucrania y narra aterradora experiencia

(NOTICIAS YA).-Javier DonLucas, un juarense vivió en carne propia la invasión rusa contra Ucrania pero afortunadamente él y su familia ya están fuera de peligro.

"¡Boom! Atrás de la estación de trenes cayó una bomba y se sintió todo el pavimento que se movió y yo me asuste de locura, con un niño en brazos".

Ese era el panorama aterrador al que se enfrentaba Javier Don Lucas, originario de Ciudad Juárez, y residente desde hace 5 años en Kiev, Ucrania.

Juarense atrapado en Ucrania huye con su familia para salvarse

Hasta hace una semana él y su familia estaban en medio del conflicto entre el territorio ucraniano y Rusia: "Hable a la embajada porque me asuste y dije pues me voy a refugiar ahí en qué otro lugar me voy a refugiar a la seis de la mañana empecé a hablar y pues obviamente ellos abren a las nueve 11 de la mañana", dijo Javier en entrevista exclusiva para noticias Univision El Paso.

Pero los sonidos de las explosiones no cesaban y era solo el comienzo de una guerra: "Empezaron a caer bombas, escuche, sentí y me levante asustado."

Javier solamente pensaba en buscar refugio y mantener a su familia a salvo, pero no sería fácil.

"Entonces caminamos quince metros y nos metemos al túnel y pues ahí había muchas familias porque en cuanto bombardearon empezaban las sirenas y teníamos que salir corriendo".

Licorería de El Paso retiró 2 marcas de vodka ruso en solidaridad con Ucrania

Después de viajar por más de 4 días, hoy DonLucas y su familia se encuentran en Bucharest, convirtiéndose en uno de los primeros mexicanos en llegar a Rumania, pero dice esto no hubiera sido posible sin la ayuda de sus compatriotas: "Estoy en la casa de Emanuel, un mexicano de los que yo les llamo los héroes porque él sin conocernos nos brindó alojamiento a varios mexicano de hecho somos 9 desde niños y adultos", concluyó.

Nuestra reportera de Univision 26, Stephanie Cordova, tiene toda la información:

