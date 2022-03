Llega el frío y la lluvia a San Diego a partir esta tarde

(NOTICIAS YA).-La llegada de dos sistemas de tormentas a la región del sur de California, impactarán directamente en San Diego al traer frío, lluvias e incluso nieve en las montañas.

El descenso en la temperatura comenzó desde las primeras horas de este jueves, ante la posibilidad de que estos sistemas evolucionen a una tormenta invernal, se emitió una alerta para la zonas montañosas de los condados de San Diego y Riverside, la cual estará en vigor hasta el domingo debido a la posibilidad de fuertes vientos y una gran cantidad de nieve.

We are in for quite the change from the summer-like weather we have seen this week. Two large storm systems will produce heavy rain, mountain snow and strong winds. The first round will occur Thu night - Fri morning, when t-storms (with accumulating hail!) will be possible.#CAwx pic.twitter.com/iAjaPSG5ZG

— NWS San Diego (@NWSSanDiego) March 2, 2022