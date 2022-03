Colorado está cada vez más cerca de vencer al Covid-19

(NOTICIAS YA).- La pandemia de coronavirus pronto podría ser solo un amargo recuerdo para Colorado, cuyas autoridades destacaron resultados alentadores en cuanto al número de casos.

Este viernes, informó KDVR, autoridades del Departamento de Salud Pública y Ambiente del estado (CDPHE, por sus siglas en inglés) ofrecieron una actualización a la ciudadanía de los logros que se han alcanzado en el combate a la Covid-19 y su propagación.

Por ejemplo, Colorado cuenta en estos momentos con un promedio de 467 casos diarios, una cifra bastante baja si se compara con enero pasado.

A mediados de ese mes, cuando la variante ómicron del virus alcanzó su pico, se contabilizaban 1 mil 969 casos por día.

Las reducciones como esta ubican ahora al número de casos diarios en Colorado en uno de los puntos más bajos desde que inició la pandemia, destacaron los funcionarios.

Hace unos cuantos días, el 1 de marzo, la entidad reportó 270 nuevos casos de la enfermedad, prácticamente la misma cifra que se registró en los anteriores días con menos contagios, ocurridos en el verano de 2020 y 2021, respectivamente.

La semana pasada, el gobernador Jared Polis y varias autoridades de Salud de la entidad anunciaron la estrategia que seguirá la actual administración tras la pandemia.

El plan, bautizado como “Colorado’s Next Chapter: Our Roadmap to Moving Forward” (El próximo capítulo de Colorado: Nuestra hoja de ruta para avanzar”), detalla los pasos que tomará el gobierno para pasar de una respuesta pandémica a una endémica, es decir, ahora que el Covid-19 deja de ser una crisis para volverse en una enfermedad que siempre estará presente y contra la cual la gente ha desarrollado cierta inmunidad.

La presentación de los funcionarios de CDPHE este viernes, además de informar las cifras más recientes, dio más detalles sobre el cambio de estrategia de salud a nivel estatal.