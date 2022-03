Conoce a la orgullosa latina que está detrás de Alexa en Español

(NOTICIAS YA).- En el marco del Día Internacional de la Mujer no podemos dejar pasar la oportunidad de hablar de mujeres que son inspiración y que con su ejemplo nos motivan para luchar por conseguir nuestros sueños en un mundo aparentemente dominado por el hombre.

Una de estas poderosas mujeres es Melodie Martinez, una orgullosa latina que está detrás de Alexa en Español para hacer que sea la mejor experiencia para los consumidores hispanos.

Melodie es senior product manager de Alexa en Español de Amazon en Estados Unidos y cuenta con una sólida carrera en la tecnología, una industria en la que los hombres tienen mayor presencia.

Un estudio realizado en 2020 reveló que las mujeres representaban el 28,8% de la fuerza de trabajo tecnológica, y tan solo el 2 por ciento de ellas son latinas, de acuerdo con Forbes.

Las cifras podrían resultar desalentadoras, pero cada vez son más las mujeres que rompen los estereotipos de esta industria para convertirse en referentes y motivar a otras. Melodie es una de ellas y comparte su historia con NoticiasYa.

Melodie nació en Estados Unidos, pero fue criada en Venezuela y al regresar al país se encontró con la limitante del idioma.

Sin embargo, fue precisamente su conocimiento en el idioma español y en la cultura hispana lo que le ha permitido ahora entender a los consumidores hispanos y mejorar la experiencia que tienen con Alexa.

Pero para desarrollarse en el ámbito profesional se ha enfrentado a otros retos, el mayor de ellos considera que es similar al de otras mujeres en la industria de la tecnología, incluso en cualquier área profesional, que es balancear perfectamente la familia y el trabajo.

Afortunadamente, en Amazon no solo ha encontrado oportunidades de crecimiento profesional, también una red de apoyo tanto por parte de sus superiores como de la organización.

“La responsabilidad recae en los líderes de las empresas, ellos son los que deben realizar cambios en sus políticas para poder promover la diversidad, la inclusión y la igualdad”, señala Melodie.

Para la latina se ha demostrado innumerables veces los beneficios de promover la diversidad, lo que considera influye para que los empleados se desempeñen al máximo y reducir la rotación, por lo que es una mentalidad que deberían adoptar todas las empresas.

Las oportunidades en Amazon y sus ganas de crecer profesionalmente la han llevado hasta donde está, pero la inspiración fue alimentada por otras mujeres.

“Lo que me impulsó a mi fue ver a otras mujeres exitosas en este ámbito. Tuve la suerte de tener mentoras mujeres y las vi tener éxito, las vi en posiciones altas, las vi empezar en posiciones que no fueron altas, las vi empezar en posiciones que no fueron en tecnología y como que yo me vi allí, me vi en ese mismo lugar”, expresa Melodie.

Una de las mujeres que fue y es inspiración para ella es su hermana, a quien vio graduarse de las primeras generaciones de ingeniería informática en Venezuela, cuando la presencia de los hombres dominaba aún más que ahora.

Melodie aconseja a todas las niñas y mujeres hispanas a no tener miedo, no limitarse al conocimiento, ser curiosas y sobre todo creer en sí mismas.

“En una de las cosas que yo aprendí de mi vida profesional es que la confianza es una habilidad no una cualidad y es algo que siempre podemos aprender, que siempre podemos hacer mejor. Los líderes siempre tienen confianza en sí mismos”, dice esta admirable mujer.

Por último, Melodie nos compartió quién es Alexa, seguro muchos se lo preguntan. Aunque la mayoría podría suponer que es una mujer, la realidad es que no hay un género para este asistente virtual, que incluso ya ha adoptado más nombres.

Lo que sí es certero, es que detrás de Alexa en Español hay una gran mujer que es inspiración para niñas, jóvenes y mujeres latinas.