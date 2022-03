Pena de muerte para hombre que mató a policía e hirió a otro en San Diego

(NOTICIAS YA).-Un hombre fue sentenciado con pena de muerte, tras disparar en contra de dos oficiales de policía de San Diego en un altercado hace más de cinco años.

Jesse Michael Gomez, de 58 años, fue encontrado culpable el año pasado del homicidio de un oficial de policía y de disparar en contra de otro el 28 de julio de 2016.

Según el testimonio del sentenciado, los oficiales Jonathan De Guzman y Wade Irwin se aproximaron a el cuando caminaba sobre Acacia Grove Way, sin embargo cuando se percató de su presencia, los confundió con los miembros de una pandilla que lo querían matar y abrió fuego en contra de los uniformados.

LEE:Hombre declarado culpable de matar a un oficial de policía de San Diego en 2016

Jonathan "J.D." De Guzman, un veterano policía con más de 16 años de servicio en el departamento, perdió la vida en el hospital cuando intentaban estabilizar sus signos vitales, mientras que Wade Irwin estuvo hospitalizado casi un mes debido a que fue herido de bala en la garganta.

Durante su juicio fue encontrado culpable de un cargo de homicidio, bajo circunstancias especiales al haber matado a un oficial policía, además de un cargo por intento de homicidio y uno más por ser un criminal en posesión de un arma de fuego.

El Juez de la Corte Superior de San Diego, Frederick Link dijo que estaba de acuerdo con la recomendación para sentenciar a Gomez a la pena capital, afirmando que no importa que el sospechoso no supiera que estaba por matar a un oficial de policía.

"El que alguien diga que el Sr. Gomez no sabía lo que estaba haciendo, es totalmente ridículo", añadió el juez.

LEE:El jurado recomienda la pena de muerte para el asesino de un oficial de policía de San Diego

Por otro lado, Gomez dijo a la corte y a la familia De Guzman, que estaba realmente arrepentido por lo ocurrido, pero mantuvo su versión de los hechos y afirma que no sabía que se trataba de policías.

"Dije la verdad sobre esa noche", añadió.

Jane De Guzmán, habló de lo difícil que ha sido para ella y sus dos hijos el lidiar con la muerte de su esposo, agregando que ha intenado perdonar a su asesino, sin embargo se dice impactada por la falta de remordimiento que vio en el cuando tomó el estrado para testificar.

"No entiendo como pudiste quitarle la vida a una persona y no pensar si quiera en su familia, especialmente cuando tu también eres padre. Espero que recibas el castigo que mereces, no hay un día en que no piense en J.D. y lo extraño muchísimo", agregó, antes de prometerle que estaría presente el día de su ejecución.

"Justo como tuve que ver, cuando tu ejecutaste a mi pareja", añadió.

La fiscalía dijo que los oficiales se encontraban patrullando Acacia Grove Way justo al filo de las 11:00 p.m., cuando observaron que el sentenciado y otro hombre se separaban y comenzaron a caminar en direcciones opuestas.

LEE:Oficial de San Diego herido en tiroteo es dado de alta de hospital

Wade Irwin, el oficial herido esa noche, testificó acerca de lo sucecido, mencionando que una vez que comenzaron a seguir a Gomez a baja velocidad y abordo de la patrulla, descendió de la unidad para preguntarle:

"¿Vives por esta zona?"

Gomez afirma que sintió que alguien lo seguía de manera sospechosa, aunque dice solo haber reconocido un automóvil con las luces encendidas, que lo deslumbró mientras un hombre le preguntaba de donde era originario, por lo que al ser una pregunta recurrente entre las pandillas, pensó que estaba por ser atacado.

"Pensé que eran miembros de otra pandilla que venían a dispararme y matarme, por lo que abrí fuego en contra de la silueta", compartió.

LEE:Dedican oficina postal de Chula Vista a policía caído de San Diego

El oficial en cambio afirma que el sospechoso lo vio con una mirada enojada, con odio y de inmediato levantó su arma para dispararle en la garganta y luego descargar el arma en el vehículo, donde posteriormente hiriera de muerte a De Guzman.

La fiscalía mencionó los antecedentes de Gomez con la ley, además de hacer énfasis en que el acusado llevaba un arma de manera ilegal cuando se dieron los hechos, disparando en contra de la policía porque no estaba dispuesto a regresar a la cárcel.

Irwin logró herir al sospechoso, quien huyó con dirección al este pero fue localizado por la policía gracias al rastro de sangre que dejó por sus heridas, cayendo inconsciente a unos cuantos metros de la escena del tiroteo, por lo que fue hospitalizado para estabilizarlo y que pudiera enfrentar a la justicia.