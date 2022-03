Sorprenden a sujeto robando autopartes y responde a balazos

(NOTICIAS YA).- El robo frustrado de un catalizador de auto terminó en tiroteo esta mañana en el Condado Jefferson.

Los hechos tuvieron lugar en la cuadra 8300 de la calle S. Allison, minutos antes de las 7 a.m.

LEE: Sorprenden a tres ladrones en posesión de 17 catalizadores de carro

Un sujeto estaba presuntamente intentando robar el catalizador de un auto estacionado cuando un testigo lo descubrió y confrontó, recoge KDVR.

Según la Oficina del Alguacil del Condado Jefferson, que investiga el caso, el ladrón frustrado sacó un arma de fuego y lanzó un tiro al testigo.

LEE: Ten cuidado y evita que roben el catalizador de tu automóvil

Afortunadamente, indicó la corporación, este no logró impactar a la víctima, por lo que resultó ilesa.

El tirador y otro sospechoso huyeron de la escena en un auto Honda plateado de cuatro puertas, indicó el Departamento en redes sociales.

Deputies are on scene of a shots fired call in the 8300 block of S Allison St. Suspect attempted to steal catalytic converter. When confronted, he fired a shot at the victim and missed. Suspect fled in a vehicle eastbound on W. Chatfield. South Allison St is closed in the area. pic.twitter.com/7vHQ8dZTj3

— Jeffco Sheriff (@jeffcosheriffco) March 4, 2022