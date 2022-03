Choque sobre la I-25 involucra al menos a 50 vehículos

(NOTICIAS YA).- Dos choques involucrando múltiples vehículos en la Interestatal 25 terminaron afectando por horas el tráfico en las zonas de Denver y las cercanías de Pueblo, esto debido a las condiciones en la carretera que van quedando luego de las tormentas que han afectado la región durante el fin de semana.

El que involucró a más automóviles se dio alrededor de las 4 de la tarde del domingo cuando la policía de Denver tuiteó que estaban investigando un accidente de varios vehículos en la I-25 en dirección norte cerca de Emerson. El Departamento de Bomberos de Denver dijo que al menos 50 vehículos estaban involucrados. Por fortuna no se reportaron heridos graves.

#TRAFFIC : #DPD is investigating a multiple car crash on NB I25 / Emerson. All NB lanes are closed . Alternative routes advised. Updates will be posted as information comes available.

— Denver Police Dept. (@DenverPolice) March 6, 2022