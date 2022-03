Reabre Interestatal 25 tras seis choques que involucraron a 50 autos

ACTUALIZACIÓN: Después de ser el escenario de al menos seis choques diferentes, los cuales habrían involucrado a más de 50 autos, se reanudó la circulación en una de las principales vialidades de Denver.

La fuerte nevada del domingo, indicó 9News, obligó al cierre de varias carreteras del estado, entre ellas la Interestatal 25.

Un tramo de esta autopista en dirección norte permaneció cerrado durante varias horas luego de que se registraran seis carambolas por separado, que a su vez habrían dañado a más de 50 vehículos, indicaron fuentes de Policía y Bomberos.

Los cierres comenzaron alrededor de las 4 de la tarde (hora local), y la vialidad fue reabierta en su totalidad poco antes de las 8 de la noche; el área afectada corresponde a la comprendida entre las avenidas Evans y Alameda.

Cabe destacar que se reportaron varios lesionados por los percances aunque, afortunadamente, las víctimas solo sufrieron heridas leves.

Por otra parte, la Interestatal 225 en dirección norte también fue cerrada a la circulación, a la altura de la avenida Iliff, con motivo de un choque que involucró a unos 15 carros este domingo por la noche.

De acuerdo con la Policía de Aurora, cinco personas fueron trasladadas al hospital con heridas leves, y la vialidad reabrió alrededor de las 10:30 de la noche.

El Departamento de Transporte de Colorado (CDOT, por sus siglas en inglés) llamó a tener especial cuidado ante las condiciones peligrosas del camino por el clima extremo de los últimos días, y les recordó a quienes viajarán por tierra asegurarse de que sus autos estén adaptados para las condiciones invernales, conducir despacio y permitir que pasen las barredoras de nieve.

*Por Fernando Quintero

(NOTICIAS YA).- Dos choques involucrando múltiples vehículos en la Interestatal 25 terminaron afectando por horas el tráfico en las zonas de Denver y las cercanías de Pueblo, esto debido a las condiciones en la carretera que van quedando luego de las tormentas que han afectado la región durante el fin de semana.

El que involucró a más automóviles se dio alrededor de las 4 de la tarde del domingo cuando la policía de Denver tuiteó que estaban investigando un accidente de varios vehículos en la I-25 en dirección norte cerca de Emerson. El Departamento de Bomberos de Denver dijo que al menos 50 vehículos estaban involucrados. Por fortuna no se reportaron heridos graves.

#TRAFFIC : #DPD is investigating a multiple car crash on NB I25 / Emerson. All NB lanes are closed . Alternative routes advised. Updates will be posted as information comes available.

— Denver Police Dept. (@DenverPolice) March 6, 2022