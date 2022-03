Decenas de carros vandalizados en Aurora

(NOTICIAS YA).-Decenas de carros fueron vandalizados el sábado en el estacionamiento de un centro de eventos en Aurora.

La denuncia fue hecha por las mismas víctimas, quienes perdieron miles de dólares y aseguran estar aterradas e indignadas con lo ocurrido, ya que a muchos no solo les destrozaron sus vehículos, sino que les robaron otras pertenencias y dinero en efectivo.

Tal es el caso de Nicolás Martínez, un músico al que le robaron parte de su material de trabajo.

"Esta fue una situación muy inesperada para mi, me siento en un bajón emocional tremendo, todavía no sé exactamente las propiedades que perdí, los miles de dólares (...) básicamente me rompieron el carro, la ventana del frente, sacaron todas las cosas", relató Martínez.

Sobre esto, el departamento de policía local dijo en un comunicado que esta es todavía una investigación activa y que el reporte no ha sido culminado, razón por la cual no informaron el número de vehículos vandalizados.

Sin embargo, el caso fue confirmado por los dueños del establecimiento, quienes no solo están trabajando con la uniformada para capturar a los malhechores, también han decidido incrementar la seguridad del lugar.

“Tenemos policías afuera ya trabajando con nosotros, cada fin de semana van a estar ya permanentemente allí afuera", aseguran.

Para dar con los responsables, la policía pide a cualquier persona con información que se comunique de inmediato a la línea de Metro Denver Crime Stoppers al 720-913-Stop.