Piden remover la sentencia de muerte de Melissa Lucio

La comunidad de la ciudad de Brownsville se reunió para hacer una manifestación en contra de la sentencia de muerte de Melissa Lucio.

Lucio, es la primera mujer hispana en recibir la pena de muerte por supuestamente haber asesinado a su hija de 2 años.

La familia de Melissa en unión con decenas de personas se manifestó para pedir justicia por la sentencia que se le determinó, alegan que hay muchas inconsistencias en el caso.

El Departamento de Justicia Criminal de Texas, indica que Melissa Lucio fue arrestada el 17 de febrero de 2007, acusada por la muerte de su hija, de acuerdo a la información que dio a conocer la agencia, los paramédicos encontrar a la menor de dos años en su casa con señales de abuso doméstico, Mariah murió dos días después de caer por unas escaleras, en ese momento Melissa Lucio tenía 12 hijos y se encontraba embarazada de gemelos y dio a luz en prisión, desde entonces, Lucio lleva 15 años en prisión esperando la pena de muerte por un crimen que su familia asegura ella no cometió.

Durante una entrevista para Noticias 48, Sonia Valencia la hermana de lucio dijo, “Yo recibí una carta de ella y me dice creía que yo podía hacerlo handle, pero tengo mucho miedo ella sabe cuándo llega ese día, ella sabe cuándo se puede morir, me duele mucho a mí, pero no me puedo imaginar cómo se siente ella sabiendo que todos los días es un día más cerca a morir”

Aparentemente Melissa se confesó culpable debido al agresivo interrogatorio que sufrió cuando fue detenida y su condición vulnerable de a haber sido abusada sexualmente desde pequeña y sufrir violencia doméstica además de encontrarse embarazada, parecen haber sido factores importantes para haberse declarado culpable.

Aparentemente el estado de Texas no presentó evidencia física que determinara que había abuso en contra de la pequeña.

Según la organización Innocence Project, “la confesión de Melissa fue a causa de las tácticas coercitivas utilizadas en su interrogatorio, al carecer evidencia física, el fiscal de distrito del condado de Cameron, Armando Villalobos, presentó la declaración conciliatoria de Melissa ante el jurado como una “confesión” de homicidio y buscó la pena de muerte, una “victoria” que lo ayudaría a ser reelegido. Hoy, el exfiscal de ese distrito está cumpliendo una sentencia de 13 años en prisión federal por los delitos de soborno y extorsión.”

Lucio será ejecutada este 27 de abril, Melissa al cumplir su sentencia de muerte, dejará a 14 hijos, algo que la familia y el obispo Daniel Flores están en contra de que suceda

Su familia pide se investigue plenamente el caso de Melissa quien es una mujer inocente. Finalmente, en esta protesta, la familia amigos y simpatizantes a favor de la vida de Lucio piden al fiscal del Condado de Cameron remover la sentencia de muerte de Lucio.