Tiroteo en Colorado Springs involucró a oficial y deja un muerto

(NOTICIAS YA).- Un hombre perdió la vida este lunes en un tiroteo que involucró a por lo menos un oficial de policía en Colorado Springs.

El sujeto era buscado en Mississippi por intento de homicidio, indicó el vocero del Departamento de Policía de Colorado Springs (CSPD, por sus siglas en inglés), el teniente Jim Sokolik.

Las autoridades pertinentes fueron notificadas recientemente de que el presunto criminal podría estar en la localidad, por lo que emprendieron la búsqueda, informó KKTV/11 NEWS.

“Aproximadamente a las 9:30 de la mañana, los oficiales de CSPD iniciaron una investigación para localizar el paradero de un sujeto buscado”, relató Sokolik, añadiendo los detalles de la búsqueda antes mencionados.

Los oficiales pudieron localizar en la cuadra 200 de Circle Drive a una persona que coincidía con la descripción del sospechoso. Fue ahí cuando se desató la violencia.

🚨HAPPENING NOW🚨 There has been an officer involved shooting in the 400 Block of N. Circle Dr. Media please stage at 320 N. Circle Dr. PIO Sokolik will be on scene in approximately 1 hour.

— Colorado Springs Police Department (@CSPDPIO) March 7, 2022