Tiroteo en escuela de Iowa

(NOTICIAS YA).- Un tiroteo ocurrido en la East High School en Des Moines, Iowa dejó al menos a tres estudiantes en estado crítico, según el portavoz del departamento de bomberos, Ahman Douglass.

Douglass le dijo a CNN que las víctimas incluían dos niños y una niña. Los tres han sido trasladados a hospitales de la zona. En este momento la escuela se encuentra cerrada, mientras las autoriades atienden la emergencia.

"Hay informes de un tiroteo cerca de East High School. La policía está investigando activamente. El distrito está trabajando con el personal y las familias. Tendremos más información a medida que esté disponible. East High School está actualmente cerrada. Por favor, no vaya a la pronto habrá más información disponible", tuiteó el distrito escolar de Des Moines.

There are reports of a shooting near East High School. Police are actively investigating. The district is working with staff and families. We will have more information as it becomes available.

— DM Public Schools (@DMschools) March 7, 2022