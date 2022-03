Una mujer muerta tras tiroteo esta madrugada en Denver

(NOTICIAS YA).- La semana en Denver arrancó con violencia: se registró un tiroteo durante las primeras horas de este lunes en la capital.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Denver (DPD, por sus siglas en inglés), el ataque armado tuvo lugar en la calle Welton antes de las 2 de la mañana, informó 9News.

En un tuit enviado a las 2:12 a.m., la corporación informó que encontró a una mujer con heridas de bala entre las cuadras 2500 y 2600 de la mencionada vialidad.

DPD añadió que la víctima fue trasladada a un hospital.

UPDATE: The adult female victim has been pronounced deceased. This investigation will now be investigated as a homicide. No further information at this time.

