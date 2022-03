"Coach" de secundaria de El Paso admitió haber tenido sexo con estudiante

(NOTICIAS YA).-Un exentrenador de El Paso fue arrestado y acusado de tener una relación inapropiada con un estudiante.

Los oficiales arrestaron a Mark Aaron Stephenson, de 30 años, el pasado viernes.

La investigación de Crímenes contra los niños comenzó después de que se informó al personal de la escuela que Stephenson era “demasiado amigable” con los estudiantes.

Stephenson fue interrogado por el personal administrativo de la escuela sobre las acusaciones y Stephenson admitió haber tenido una relación sexual con un estudiante.

Stephenson fue entrenador de campo traviesa en Del Valle High School en 2019, según un tuit de Del Valle High School:

Del Valle High School is proud to announce Mark Stephenson as the new Cross Country Head Coach. Congratulations! #OFOD #ItsWhatWeDo #YISDProud #THEDISTRICT #RISEUP #WeDeliverExcellence #BeOurGuest #WeAreIncredible @ysletaisd pic.twitter.com/UqDeYdaBOy

— Del Valle HighSchool (@DVHSYISD) January 10, 2019