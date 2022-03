El Dr. Lamont Jackson logra el cargo de manera permanente en San Diego

(NOTICIAS YA).-Luego de que durante más de un año fungiera como superintendente interino del Distrito Escolar Unificado de San Diego, el Dr. Lamont Jackson tendrá el cargo de manera permanente, luego de que así lo anunciara la Junta del Distrito Escolar Unificado de San Diego este lunes.

Recordemos que Jackson tomó el cargo en enero de 2021, cuando la entonces superintendente Cindy Marten fue nominada para ser la Subsecretaria de Educación a nivel federal con el gobierno encabezado por Joe Biden.

El Dr. Lamont Jackson es originario de San Diego y estudió en escuelas pertenecientes al distrito que hoy encabeza, ha trabajado también dentro del mismo por más de 30 años.

"Es verdaderamente un honor ser el nuevo superintendente del Distrito Escolar Unificado de San Diego. No lo tomo a la ligera, se que no estaría aquí si no fuera por mis maravillosos educadores y esta increíble comunidad", afirmó al recordar sus años como estudiante y vida en San Diego.