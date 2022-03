Mujer, Oficial de Policía y Orgullo Hispano

“Cómo mujer hispana es un gran honor y estoy muy orgullosa de la oportunidad que he tenido y me gustaría abrir las puertas a todas las personas que piensan que no hay la posibilidad pero si se puede y es un orgullo de verdad servir a mi comunidad latina” Tte. Sendy Lopez

La teniente Sendy Lopez llegó a este país desde México a los 7 años de edad junto con sus padres… para iniciar una nueva historia. Que con el tiempo se convertiría en un ejemplo de lucha y amor al uniforme.

A sus tan solo 18 años inició su carrera sirviendo a la nación al enlistarse en la NAVY…

“Siento que eso me ayudó a madurar a llegar hasta donde estoy aquí porque cuando yo salí de la militar yo sabía lo que quería que era ser policía” Dijo López

Una profesión que aun en estos tiempos es poco común ver mujeres uniformadas, pero con el pasar de los años, han ido portando con orgullo el mismo, trabajando por el bienestar la comunidad

“Es un poco difícil pero pienso que uno debe de creer en sí mismo y lo único que tenemos que tener fe y querer lo que queremos hacer y poner nuestras metas y lograrlas”, Sendy Lopez

“Mis hijos están muy orgullosos de mí y siempre cuando sus amigos o algo les preguntan que hago les explican que soy policía y ellos les dicen historias de mi trabajo"

Madre de dos hijos… Ha tenido que acoplar una carrera muy demandante a su vida personal y tras 9 años siendo oficial de policía, ha ido adquiriendo nuevos retos profesionales.

Con varios roles en el departamento de seguridad pública entre asuntos internos, comunicaciones e investigaciones de fraudes, la teniente lópez sin duda es un Orgullo para nuestra comunidad

“Las oportunidades están aquí es sólo de poner el trabajo y el esfuerzo y cualquier cosa que quieran hacer con lucha esfuerzo y tener la pasión de llegar a donde uno quiere llegar claro que sí se puede”

El departamento de seguridad pública de la ciudad de las vegas, en su personal entre oficiales, oficiales de corrección, Mariscalas y civiles representan el 35% de la fuerza laboral.

(NOTICIAS YA).-