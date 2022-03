Se desploma aeronave en Condado Douglas; iban 2 personas a bordo

(NOTICIAS YA).- Una pequeña aeronave cayó y se incendió este martes sobre un tramo de la autopista E-470, en el Condado Douglas.

El accidente se registró entre Peoria y Jamaica, indicó South Metro Fire Rescue (SMFR, por sus siglas en inglés) en Twitter. Dicha agencia se dio cita en el lugar, al igual que elementos de la Oficina del Alguacil del Condado Douglas.

Dos personas estaban a bordo y, según confirmó SMFR, pudieron salir de manera segura de la aeronave. Los afectados fueron evaluados en el lugar por paramédicos, quienes determinaron que sufrieron solamente heridas leves.

A pesar del diagnóstico alentador, las víctimas fueron trasladadas más tarde a un hospital para recibir atención médica. El accidente no afectó directamente a ningún vehículo en tierra.

Update: Both occupants from the plane sustained minor injuries and have been transported to the hospital. No vehicles were involved in the crash. Firefighters continue to extinguish the burning aircraft and fuel. Updates to follow. pic.twitter.com/qYeiCzk5rz

— South Metro Fire Rescue (@SouthMetroPIO) March 8, 2022