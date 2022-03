Difunden VIDEO de homicidio en Commerce City; son 4 sospechosos

(NOTICIAS YA).- Las autoridades de Commerce City difundieron las imágenes de un reciente homicidio en la localidad, con el objetivo de que la ciudadanía ayude a identificar a los responsables.

José Durán Maldonado fue muerto a tiros poco después de la medianoche del 26 de febrero, indica KDVR.

LEE: Se desploma aeronave en Condado Douglas; iban 2 personas a bordo

La víctima se dirigía a casa cuando fue baleado cerca de la intersección de la avenida East 74 y Oneida Drive, de acuerdo con datos del Departamento de Policía de Commerce City.

Los videos difundidos por la autoridad muestran a cuatro sospechosos a bordo de un vehículo oscuro, el cual se detiene en el mencionado cruce.

LEE: Arranca juicio contra Policía de Denver por uso excesivo de la fuerza

Tres de ellos, aparentemente una mujer y dos hombres, bajan del auto y se acercan a Durán Maldonado. Uno de ellos saca entonces un arma y le dispara, mientras que otra mujer desciende del carro.

Luego, todos los sospechosos suben de nuevo al carro y escapan de la zona.

LEE: Precio de la gasolina en Colorado está en su nivel más alto en 8 años

Las autoridades pidieron a la ciudadanía que llamen al 911 si detectan el vehículo que aparece en las imágenes, y reiteraron que a los cuatro sospechosos se les considera armados y peligrosos.

Se solicita a cualquier persona que pudiese contar con información sobre este caso comunicarse con el Departamento de Policía de Commerce City al (303) 289-3626, o con Metro Denver Crime Stoppers al (720) 913-7867 (STOP).

*CRIME BULLETIN - Attempt to ID*

On 2/26, these images show 4 people exit a dark vehicle before one of them shot and killed Jose Duran-Maldonado near 74th and Oneida.

With info, call the CCPD tip line: 303-289-3626.@CrimeStoppersCO

Warning: video includes gunshots pic.twitter.com/w5gi6NRiYf

— Commerce City, CO (@CommerceCityCO) March 9, 2022