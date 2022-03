Sasha Sokol acusa al productor Luis de Llano de abuso

Luego de que Luis de Llano revelara, durante una entrevista con Yordi Rosado para su canal de YouTube, que sostuvo una relación con Sasha Sokol, la cantante apareció en sus redes sociales y acusó al productor de haber abusado de ella.

A través de su cuenta de Twitter, la exTimbiriche admitió que mantuvo un romance con el productor a mediados de la década de 1980, pero ella tenía 14 y él 39 años de edad.

"Mientras mujeres en mi situación no nos atrevamos a hablar con la verdad, seguirá habiendo hombres como Luis de Llano. Desde los 14 años quise creer que fui responsable de lo que pasó. Hoy comprendo que mi única responsabilidad fue guardar silencio", se lee en el primer tuit.

La famosa aseguró que lo dicho por Luis de Llano en la plática con Yordi es falso, y recalcó que él se aprovechó de ella, y abusó de su poder, ya que Sokol era una adolescente. Y ahora, arremete en su contra por manipular nuevamente la verdad de los hechos.

"Hace dos días, Luis volvió a hacer declaraciones falsas sobre nuestra relación. Abusó de mí entonces y abusa hoy al manipular la verdad. Al querer minimizarla para eximir su responsabilidad en los hechos", agregó Sasha.

— Sasha Sokol (@SashaSokol) March 9, 2022

Sasha manifestó que su familia sabía, sin embargo, su mamá "jamás se sintió cómoda" y nunca lo aceptó, pues tenía casi la misma edad que sus papás: "Yo estaba en Vaselina con Timbiriche y era claramente una niña. Estuvimos juntos casi 4 años. Mi familia se enteró y se volvieron locos y no era para menos. Luis casi me triplicaba la edad. Era un año más grande que mi papá y tenía la misma edad de mi mamá".

Ante esto, la cantante confesó lo duro que fue para ella terminar aquella relación, y contó que sus papás hicieron todo por separarla de él, e incluso la sacaron de Timbiriche para mandarla a estudiar a otro país.

"Fernando me desadoptó. Literalmente, me desadoptó —al escribir esto el corrector me da otras opciones ya que la palabra “desadoptar” no existe en el diccionario—. Ésa fue la primera gran pérdida de mi vida. Para intentar separarnos, mi mamá me sacó de Timbiriche mandándome a estudiar fuera del país. Abandonar al grupo fue la segunda pérdida", sentenció.

La intérprete de 'Japi' reconoció que tuvo miedo al dejar a Luis de Llano, pues "era un hombre poderoso en la industria", además de que era su representante y productor, por lo que temía que acabara con su carrera.

Sasha Sokol se cuestionó cómo habría sido su vida si Luis de Llano hubiera actuado como le correspondía, que era cuidarla y no "meterse en su cama". Y finalmente puntualizó que lo que hizo él fue un delito y de disculpó con su pareja y su familia por recordar parte de su pasado que ella considera vergonzoso.

"Asumo la parte que me debe corresponder, pero ya no puedo - ni debo -guardar silencio. La vergüenza y el miedo nunca deben ser más grandes que la verdad. Asumo las consecuencias que puede traer la verdad. Le ofrezco disculpas a mi familia y a Alejandro, mi pareja, por ponerlos nuevamente en una situación así de incómoda. Hablar de esto me hace sentir una enorme vergüenza. Durante décadas quise creer que no mencionarlo haría que desapareciera. Estaba equivocada", concluyó.