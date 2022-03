CBP da recomendaciones a las personas que salgan de vacaciones

Para estas vacaciones de Spring Brake La Oficina Regional de Laredo de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos dio a conocer algunas recomendaciones para las personas que van a salir.

Indica que a todos los paseantes tenga listos sus documentos de entrada, pruebas de vacunas listas si no son ciudadanos y que declaren artículos agrícolas a medida que nos acercamos a la temporada de viajes de las vacaciones de primavera.

“A medida que se avecina la temporada de viajes de las vacaciones de primavera, nos gustaría alentar a los viajeros a que tengan lista su documentación de entrada cuando se acerquen a nuestras cabinas de inspección principales, declaren artículos agrícolas para minimizar las demoras y evitar posibles multas,” dijo el director de operaciones, Randy J. Howe, Oficina Regional de Laredo.

Se les pide a los viajeros que estén preparados:

Proporcionar prueba de su COVID -Vacunación 19

Certificar verbalmente el motivo de su viaje y el estado de vacunación contra el COVID-19 durante la inspección fronteriza.

Se recuerda a los ciudadanos estadounidenses que traigan un documento que cumpla con la Western Hemisphere Travel Initiative, como un pasaporte estadounidense válido, una tarjeta del programa de viajero confiable, una licencia de conducir, cuando vuelvan a ingresar a los Estados Unidos y deben estar preparados. presentar un documento que cumpla con WHTI si lo solicita un oficial de CBP durante una inspección fronteriza. Cualquier no ciudadano que intente ingresar a los Estados Unidos por medios ilegales o sin la documentación adecuada puede estar sujeto a expulsión o remoción

Cualquier persona debe declarar todos los artículos agrícolas, licores y moneda o instrumentos monetarios que excedan los $10,000. dólares.

Si los viajeros tienen preguntas sobre qué artículos están permitidos para ingresar y cuáles no, CBP los alienta a consultar la list de artículos prohibidos y restringidos en la guía Know Before You Go de CBP antes de realizar su viaje.