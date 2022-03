Fuerte accidente deja atascados en el tráfico a cientos de sandieguinos cerca de Santee

(NOTICIAS YA).-Un fuerte accidente poco menos de una hora antes del amanecer sobre la Ruta Estatal 52, terminó con un fallecido y cientos de automóviles varados en la autopista en el área de Santee.

Aproximadamente a las 5:13 a.m. un tractocamión Freightliner con remolque, viajaba en dirección oeste sobre la Ruta Estatal 52, cerca de Mast Boulevard, punto donde chocó con un hombre de 26 años, residente de La Mesa, el cual manejaba una motocicleta Honda y que desafortunadamente perdió la vida a causa del impacto.

El conductor del camión, un hombre de 34 años oriundo de Lakeside, no resultó herido en el accidente.

Derivado del percance, dos carriles de la Ruta Estatal 52 con dirección oeste, fueron cerrados hasta las 8:32 a.m., debido a que la Patrulla de Carreteras de California se encontraba realizando las investigaciones correspondientes.

Update! All lanes of SR-52 westbound, west of Mast Blvd. are now open. Thank you for your patience.

— California Highway Patrol San Diego (@CHP_San_Diego) March 10, 2022