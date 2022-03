Incidente de furia al volante termina en tiroteo y una mujer herida

(NOTICIAS YA).- Un incidente de furia al volante terminó en un tiroteo que dejó a una mujer herida de bala la mañana de este jueves en Commerce City.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Commerce City, el encuentro entre dos conductoras comenzó cerca de 80th Avenue y Colorado Boulevard.

Sin embargo, no queda claro en qué punto se realizaron los disparos, ya que el incidente llegó a su fin cerca de Kearney Street y East 64th Place.

El jefe de CCPD, Clint Nichols, publicó en Twitter cómo quedaron ambos vehículos involucrados, una camioneta oscura y un auto blanco severamente impactado de un costado.

CCPD investigating road rage turned shooting. Suspect fled from scene, victim transported. Avoid area if possible. pic.twitter.com/NCt9ANE1qM

— ChiefNichols (@CNichols004398) March 10, 2022